Nintendo випустить мобільну версію The Legend of Zelda – ЗМІ

Nintendo розробляє мобільну версію The Legend of Zelda

Компанія Nintendo займається розробкою мобільної версії гри The Legend of Zelda, повідомляє The Verge з посиланням на The Wall Street Journal.

Передбачається, що гра вийде на ринок після релізу Animal Crossing. Раніше Nintendo заявила про те, що планує випустити на ринок дві-три гри для смартфонів до кінця фінансового року, який закінчується в березні 2018.

Подробиць виходу мобільного The Legend of Zelda не розголошуються.

У липні минулого року Nintendo випустила мобільну гру Pokemon Go, якій вдалося обійти за популярністю Twtter всього за тиждень.