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Nintendo випустить мобільну версію The Legend of Zelda – ЗМІ

16 травня в 11:47

Раніше компанія заявила про плани випустити дві-три мобільні ігри до кінця фінансового року.

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Nintendo розробляє мобільну версію The Legend of Zelda
Компанія Nintendo займається розробкою мобільної версії гри The Legend of Zelda, повідомляє The Verge з посиланням на The Wall Street Journal.

Передбачається, що гра вийде на ринок після релізу Animal Crossing. Раніше Nintendo заявила про те, що планує випустити на ринок дві-три гри для смартфонів до кінця фінансового року, який закінчується в березні 2018.

Подробиць виходу мобільного The Legend of Zelda не розголошуються.

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У липні минулого року Nintendo випустила мобільну гру Pokemon Go, якій вдалося обійти за популярністю Twtter всього за тиждень.

За матеріалами: DT.UA
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Теги мобільний ігри смартфон
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