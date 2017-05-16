Nintendo випустить мобільну версію The Legend of Zelda – ЗМІ

Раніше компанія заявила про плани випустити дві-три мобільні ігри до кінця фінансового року.
Передбачається, що гра вийде на ринок після релізу Animal Crossing. Раніше Nintendo заявила про те, що планує випустити на ринок дві-три гри для смартфонів до кінця фінансового року, який закінчується в березні 2018.
Подробиць виходу мобільного The Legend of Zelda не розголошуються.
У липні минулого року Nintendo випустила мобільну гру Pokemon Go, якій вдалося обійти за популярністю Twtter всього за тиждень.DT.UA