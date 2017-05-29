Невідомі мікроби знижують темпи накопичення пластику в океані - вчені

Пластикові відходи накопичуються в океані в десятки разів повільніше, ніж передбачалося.

Пластик накопичується в світовому океані повільніше, ніж передбачалося

Вчені заявили про те, що накопичення пластикових відходів у світовому океані йде в десятки разів повільніше, ніж очікувалося. На думку дослідників, такий стан речей пов'язаний з діяльністю невідомих бактерій. Висновки вчених були опубліковані на сервісі препринтів BioRxiv.

У ході дослідження вчені використали математичні та комп'ютерні моделі різних процесів, які можуть знижувати накопичення пластику. На думку дослідників, за низьким рівнем накопичення відходів може стояти бурхливий ріст чисельності бактерій, які здатні його утилізувати.

Варто відзначити, що конкретні бактерії, які можуть уповільнити процес накопичення пластику, поки не були ідентифіковані. Разом з тим, вчені зазначають, що діяльність мікробів може призводити до прискореного розпаду великих фрагментів сміття на крихітні і мікроскопічні частинки, здатні завдати великим організмам більшої шкоди. Крім того, при розкладанні в навколишнє середовище можуть надходити різні інші речовини, часто шкідливими.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили хробаків, що харчуються пінопластом. у лабораторії 100 черв'яків щодня поїдали 34-39 міліграмів пінопласту. Приблизно половину пластику їхній організм перетворював на двоокис вуглецю (рівно стільки ж, скільки і при вживанні нормальної їжі). Решту вуглеця черв'яки переводили в біодеградировану масу.