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NASA запустить першу місію для спостереження за нейтронними зірками

2 червня в 14:54

Запуск відбудеться в червні цього року.

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NICER буде спостерігати за пульсарами протягом 18 місяців
NASA
NASA планує за допомогою ракети Falcon 9 Доставить на МКС апарат, призначений для спостереження за нейтронними зірками, повідомляється на сайті агентства.

Як відзначають дослідники, запуск місії буде символічним, оскільки 50 років тому астрофізик Джоселін Белл відкрила першу нейтронну зірку. Апарат NICER (Neutron Star Interior Composition Explorer) буде спостерігати за нейтронними зірками і зосередить свою увагу на пульсарах.

Перші дані, зібрані NICER, будуть отримані вченими вже в кінці липня цього року.

NICER пропрацює на орбіті близько 18 місяців і отримає достатньо даних для того, щоб астрономи могли точно виміряти силу магнітного поля на поверхні і полюсах пульсарів і зрозуміти, як поводить себе його матерія.

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Раніше вчені виявили зірку-надгіганта з нейтронною зіркою в центрі. Подібні космічні тіла називають об'єктами Торна-Житкова. Ядром червоного гіганта є нейтронна зірка. Ймовірно, подібне явище виникло після злиття подвійної системи. Висновки вчених зроблені на підставі повторного аналізу відомостей фотометричних каталогів і висновків, які стосувалися характеру руху HV2112 в межах галактики Мала Магелланова Хмара.

За матеріалами: DT.UA
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Теги зірка вчені NASA апарат
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