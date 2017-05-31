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NASA опублікувало знімок Великого каньйону з космосу

31 травня в 13:51

Знімок був зроблений камерою, встановленою на борту МКС.

млечный путь мкс
Опубліковано знімок Великого каньйону з борту МКС
twitter.com/Scott Kelly
NASA опублікувало знімок Великого каньйону, який був зроблений за допомогою камери EarthKAM, встановленої на борту Міжнародної космічної станції. Знімок був опублікований на сайті агентства.

Камера була встановлена на МКС ще у 2000 році і служить чотирьох місій кожен рік. Знімок Великого каньйону був зроблений камерою ще 3 квітня, але NASA опублікувало його тільки зараз.

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NASA

У травні минулого року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальний надувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.

За матеріалами: DT.UA
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Теги NASA МКС космос
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