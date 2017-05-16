NASA опублікувало знімок тіні Сатурна на кільцях планети

Знімок був зроблений на відстані 1,2 мільйона кілометрів від поверхні Сатурна.

Cassini зробила новий знімок Сатурна

Станція Cassini зробила знімок тіні Сатурна , яка падає на кільця планети. Знімок був опублікований на сайті NASA

Як відзначають дослідники, тінь планети поступово скорочується по мірі наближення весняного рівнодення на Сатурні. До того моменту тінь буде досягати тільки внутрішньої сторони кільця А.

Cassini зробила знімок ще 3 лютого, коли станція знаходилася на відстані 1,2 мільйона кілометрів від планети, але NASA опублікувало його тільки зараз.

NASA

Космічна станція Cassini-Huygens, вартість якої складає більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана.

Cassini названа на честь італійського науковця Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні), а також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.

Одне з досягнень вчених NASA, досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану. Також раніше NASA опублікувало небувало чіткі фото кілець Сатурна.