NASA опублікувало знімок спалахів в атмосфері Землі

За рік прилади агентства зафіксували сотні подібних спалахів.

Кристали льоду призводять до появи спалахів в атмосфері планети NASA

Камери супутника DSCOVR, який був запущений в 2015 році, зафіксували незвичайні спалахи в атмосфері Землі. Як повідомляється на сайті агентства , за рік прилади супутника фіксували сотні подібних спалахів.

На думку дослідників, причиною появи цих спалахів стали крихітні кристали льоду, які горизонтально входять в атмосферу планети.

Досліджуючи можливі причини появи спалахів, дослідники встановили, що подібні явища були зафіксовані ще у 1993 році на знімках, отриманих апаратом Galileo. Запущений у 1989 році для спостереження за системою Юпітера, апарат під час одного з віражів навколо Землі зафіксував такі спалахи.

NASA

Раніше NASA представило вражаюче тридцятихвилинне відео, на якому зображено Сонце в форматі Ultra HD. Відео показує активність на Сонці, недоступну для спостереження без спеціального обладнання.