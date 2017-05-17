NASA опублікувало знімок спалахів в атмосфері Землі

За рік прилади агентства зафіксували сотні подібних спалахів.
На думку дослідників, причиною появи цих спалахів стали крихітні кристали льоду, які горизонтально входять в атмосферу планети.
Досліджуючи можливі причини появи спалахів, дослідники встановили, що подібні явища були зафіксовані ще у 1993 році на знімках, отриманих апаратом Galileo. Запущений у 1989 році для спостереження за системою Юпітера, апарат під час одного з віражів навколо Землі зафіксував такі спалахи.
Раніше NASA представило вражаюче тридцятихвилинне відео, на якому зображено Сонце в форматі Ultra HD. Відео показує активність на Сонці, недоступну для спостереження без спеціального обладнання.DT.UA