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NASA опублікувало знімок спалахів в атмосфері Землі

17 травня в 17:45

За рік прилади агентства зафіксували сотні подібних спалахів.

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Кристали льоду призводять до появи спалахів в атмосфері планети
NASA
Камери супутника DSCOVR, який був запущений в 2015 році, зафіксували незвичайні спалахи в атмосфері Землі. Як повідомляється на сайті агентства, за рік прилади супутника фіксували сотні подібних спалахів.

На думку дослідників, причиною появи цих спалахів стали крихітні кристали льоду, які горизонтально входять в атмосферу планети.

Досліджуючи можливі причини появи спалахів, дослідники встановили, що подібні явища були зафіксовані ще у 1993 році на знімках, отриманих апаратом Galileo. Запущений у 1989 році для спостереження за системою Юпітера, апарат під час одного з віражів навколо Землі зафіксував такі спалахи.

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NASA

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Раніше NASA представило вражаюче тридцятихвилинне відео, на якому зображено Сонце в форматі Ultra HD. Відео показує активність на Сонці, недоступну для спостереження без спеціального обладнання.

За матеріалами: DT.UA
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Теги атмосфера NASA
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