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NASA опублікувало знімок "швейцарського сиру" на Марсі

3 червня в 16:45

На знімку можна помітити безліч неглибоких ям.

марс
Опублікований знімок південного полюса Марса
NASA
Зонд NASA Mars Reconnaissance Orbiter отримав знімок південного полюса Марса в кінці літа, коли Сонце стоїть низько над рівнем горизонту, що дозволяє розглянути тонку топографію Червоної планети. Знімок був опублікований на сайті агентства.

На знімку можна помітити безліч неглибоких ям у двоокису вуглецю (регіон також отримав назву "швейцарський сир"). Крім того, в цій області можна побачити глибоку яму, яка може бути ударним кратером або наслідком розлому поверхні.

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NASA

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.

За матеріалами: DT.UA
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