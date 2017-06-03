NASA опублікувало знімок "швейцарського сиру" на Марсі

На знімку можна помітити безліч неглибоких ям.
На знімку можна помітити безліч неглибоких ям у двоокису вуглецю (регіон також отримав назву "швейцарський сир"). Крім того, в цій області можна побачити глибоку яму, яка може бути ударним кратером або наслідком розлому поверхні.
У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.DT.UA