NASA опублікувало знімок "швейцарського сиру" на Марсі

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

На знімку можна помітити безліч неглибоких ям.

Опублікований знімок південного полюса Марса NASA

Зонд NASA Mars Reconnaissance Orbiter отримав знімок південного полюса Марса в кінці літа, коли Сонце стоїть низько над рівнем горизонту, що дозволяє розглянути тонку топографію Червоної планети. Знімок був опублікований на сайті агентства.

На знімку можна помітити безліч неглибоких ям у двоокису вуглецю (регіон також отримав назву "швейцарський сир"). Крім того, в цій області можна побачити глибоку яму, яка може бути ударним кратером або наслідком розлому поверхні.

NASA

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.