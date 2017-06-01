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NASA назвало першу місію до Сонця на честь першовідкривача сонячного вітру

1 червня в 17:07

Апарат буде запущений до зірки в 2018 році.

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Зонд буде відправлений до Сонця у 2018 році
NASA
NASA перейменувало космічний апарат Solar Probe Plus, який повинен здійснити першу в історії людства місію до Сонця. Тепер апарат носить ім'я астронома Юджина Паркера, повідомляється на сайті агентства.

У 1958 році Паркер опублікував наукову статтю під назвою "Динаміка міжпланетного газу і магнітних полів". Вчений вважав, що частинки матерії на високій швидкості залишають Сонце і цей процес впливає на планети Сонячної системи. Цей феномен, який незабаром отримав назву "сонячний вітер" був неодноразово підтверджений в результаті прямих спостережень. Робота Паркера допомогла вченим зрозуміти, яким чином зірки взаємодіють з планетами, що обертаються навколо них.

Зонд буде відправлений до Сонця 31 липня 2018 року, коли на 20 днів відкриється пусковий вікно. Передбачається, що наблизиться до стратосфері зірки на 6,2 мільйона кілометрів – у сім разів ближче, ніж будь-який апарат до цього.

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Раніше NASA представило вражаюче тридцятихвилинне відео, на якому зображено Сонце в форматі Ultra HD. Відео показує активність на Сонці, недоступну для спостереження без спеціального обладнання.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сонце апарат NASA
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