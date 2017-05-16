На блокування всіх російських сайтів потрібно два роки - Інтернет-асоціація

Для блокування потрібен один мільярд доларів.

Щоб повністю заблокувати російські сайти в Україні, потрібно два роки і один мільярд доларів, заявив голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко каналу 112 Україна . "Якщо ми говоримо про поточний указі президента, його треба виконувати, коли він вступить в дію. Якщо ми говоримо про подальші дії, то треба рік-два і більше і десь в рамках держави один мільярд доларів", - сказав він. За його словами, заблокувати сайти можливо. "Швидше за все, ми будемо блокувати НЕ сайти, а всю автономну систему, на якій знаходяться ці сайти і інші платформи, не перераховані в санкціях. Користувач в кінцевому результаті буде позбавлений не тільки доступу до таких мереж, як" ВКонтакте ", а до інших платформ, які перебували в цій системі ", - пояснив Федієнко. Однак, за словами голови правління інтернет-асоціації, блокування можна буде обійти. "Так, це можливо, и це вже доведено часом, что тієї самий" Китайський золотий щит "- це не проблема зараз", - заявивши Федієнко.

Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "мейл.ру Україна" і ТОВ "ВКонтакте".

На "Яндекс" накладаються, зокрема, такі обмеження як блокування активів; обмеження торгових операцій; перешкоджання виведенню капіталів за межі України; обмеження виконання економічних і фінансових зобов'язань; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Інтернет-провайдерам України забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів і сервісів "Яндекса".

Подібні обмеження накладаються на "мейл.ру Україна". Зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru), а також соціально-орієнтованим ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) і "Однокласники" (www. ok.ru).

Обмеження вводяться на строк до трьох років.

У списку санкцій також внесені "Лабораторія Касперського" і "Центр технічної підтримки" Доктор Веб ".