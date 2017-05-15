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Microsoft заявила про відповідальність АНБ за "вірус-здирник"

15 травня в 11:32

Фрагменти програмного коду вірусу були отримані з комп'ютерних програм АНБ.

Компьютерный вирус
Фрагменти програмного забезпечення вірусу були викрадені у АНБ
Фрагменти програмного коду, які використовуються у вірусі WannaCrypt, були отримані з комп'ютерних програм Агентства національної безпеки США, заявив президент Microsoft Бред Сміт на сайті компанії.

За словами Сміта, поширення вірусу демонструє те, наскільки важливим є збір владою інформації про уразливості програмного забезпечення. "Раніше ми вже бачили як уразливості, які збирало ЦРУ, були опубліковані WikiLeaks, тепер же уразливості, викрадені у АНБ, торкнулися клієнтів по всьому світу", - йдеться в заяві.

На думку Сміта, масштаби збитку, який був нанесений поширенням вірусу, можна порівняти з тими, якщо б у військових США були викрадені ракети "Томагавк".

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Мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у биткоїнах за відновлення доступу до інформації. У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.

Комп'ютерний вірус заблокував не менше 57 тисяч пристроїв в 74 країнах по всьому світу, включаючи Україну, повідомляють міжнародні антивірусні компанії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вірус програма Microsoft
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