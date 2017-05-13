Microsoft випустила оновлення Windows XP і Windows 8 для захисту від віруса-здирника

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Раніше компанія випустила оновлення версій операційної системи, підтримка яких здійснюється.

Microsoft випустила оновлення для Windows XP і Windows 8 bhva.ua

Компанія Microsoft випустила оновлення операційних систем Windows XP, Windows 8 і Windows Server 2003, підтримка яких вже припинена, для захисту від вірусу WannaCry, який атакує комп'ютери по всьому світу, заявила "ТАСС" прес-секретар Microsoft Христина Давидова.

"Користувачі нашого безкоштовного антивіруса і оновленої версії Windows захищені. Враховуючи можливий вплив на користувачів і їхній бізнес, ми також випустили оновлення для Windows XP, Windows 8 і Windows Server 2003", - розповіла Давидова. Вона уточнила, що користувачі можуть отримати додаткову інформацію в блозі Microsoft Security Response Center.

Вірус заблокував не менше 57 тисяч пристроїв у 74 країнах по всьому світу, включаючи Україну.

Як повідомлялося, комп'ютерний вірус вразив внутрішню мережеву систему МВС Росії. Можливо, мова йде про вірус WCry (також відомому як WannaCry або WannaCryptor), який шифрує файли користувача, змінює їхнэ розширення (ймовірно на .WNCRY) і просить купити спеціальний розшифровщик за біткоіни, інакше файли будуть видалені. За даними "Газета.ру", вірус вразив мережі Слідчого комітету. "Атаки зазнали комп'ютери по всій Росії. Вірус блокує екран комп'ютера і шифрує файли на жорсткому диску", - повідомило джерело видання.

Російська стільникова компанія "Мегафон" також зазнала хакерської атаки.