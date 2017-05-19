Microsoft видалить з Windows 10 важливі для смартфонів функції

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Мобільні пристрої на Windows більше не входять в подальші плани компанії.

З Windows 10 приберуть функції для смартфонів microsoftportal.net

Компанія Microsoft прийняла рішення видалити з Window 10 деякі важливі для смартфонів частини системи. Зміни будуть привнесені з осіннім оновленням Fall Creators Update.

Фахівці порівняли дві збірки Windows 10: 16188 (до Fall Creators Update) і 16193 (після Fall Creators Update). Виявилося, що Microsoft додала велику кількість API для вирішення проблеми зі стільниковою передачею даних, але разом з цим видалила API, пов'язані з телефонними викликами, такі як блокування викликів, голосова пошта, телефонна лінія, джерело телефонного дзвінка і багато іншого.

Такий хід з боку компанії означає, що смартфони на Windows 10 більше не входять в подальші плани Microsoft.

Раніше повідомлялося про те, що Windows 10 була встановлена на 14 мільйонів пристроїв за першу добу після початку продажів. Операційна система доступна для користувачів Windows 7 і 8 в якості безкоштовного оновлення. Для того щоб знизити навантаження на систему, викликану ажіотажем навколо операційної системи, Microsoft завантажує Windows 10 на комп'ютери користувачів хвилями.

Для порівняння Windows 8 була встановлена на 40 мільйонів пристроїв за перший місяць після анонсу, а на те, щоб дістатися до відмітки в 100 мільйонів пристроїв, їй знадобилося чотири місяці.

Разом з тим, після офіційного виходу операційної системи почали надходити відомості про те, що Windows 10 передає дані ідентифікації в Microsoft навіть у тому випадку, якщо користувач відключив Bing search і помічника Cortanа і активував налаштування приватності програмного забезпечення.

Власники торрент-трекерів почали закривати доступ користувачам операційної системи через те, що Microsoft не тільки збирає інформацію про своїх користувачів, але і залишає за собою право передавати її антипіратським компаніям.