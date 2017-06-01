Люди почали забруднювати повітря на Землі ще дві тисячі років тому - вчені

Стародавні люди забруднювали атмосферу великою кількістю свинцю та інших шкідливих речовин.

Поклади льоду в Альпах розповіли вченим про стародавньому забрудненні повітря opentorrent.ru

Вчені заявили про те, що людство почало забруднювати атмосферу Землі великою кількістю свинцю та інших шкідливих елементів ще дві тисячі років тому, в епоху розквіту античних цивілізацій. Висновки дослідників опубліковані в журналі GeoHealth.

У ході дослідження вчені вивчили поклади льоду в Італійських і Швейцарських Альпах, які формувалися там протягом останніх двох тисяч років. Зібравши проби льоду, вчені виміряли концентрацію свинцю в них, намагаючись зрозуміти, як розвиток цивілізації, зростання могутності і падіння Римської імперії, а також перипетії середньовічної історії Європи могли впливати на рівень забруднення.

На їхній превеликий подив, рівень забруднення атмосфери Європи був дуже високим упродовж усіх останніх двох тисяч років історії субконтиненту, за винятком декількох невеликих відрізків часу, коли концентрація свинцю була близькою до "природного" рівня. Всі ці різкі падіння, як вважають вчені, були пов'язані з важливими історичними подіями.

Найпотужніше з них було пов'язано з епідемією чуми в Європі в 1349-1353 роках. Тоді виробництво свинцю майже повністю припинилося на кілька десятиліть через смерть майже третини населення Європи.

Два інших епізоди різкого зниження концентрації свинцю, що відбулися в середині 1880 років і у 1970 роках, мали економічні причини, пов'язані з економічною кризою кінця ХІХ століття і з забороною на виробництво етилованого бензину в кінці ХХ століття.

Раніше повідомлялося про те, що в печерах Іспанії та Гібралтару вчені виявили найдавніше забруднення навколишнього середовища, викликане діяльністю людини. У печерах були виявлені виходи на поверхню важких металів: міді, свинцю, цинку і нікелю, датовані початком кам'яного століття. Причиною викидів стали багаття, яке розпалювали доісторичними людьми в печерах, гар і попіл від них.