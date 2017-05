Китай може випередити США у розробці штучного інтелекту - American Interest

Тим часом, Трамп скорочує державні витрати на наукові розробки.

Китай нарощує амбіції в області розробки штучного інтелекту. Flickr/martin louis

Чи може Китай обігнатиу визначенні майбутнього технології штучного інтелекту? Багато однак вказують на те, що це цілком вірогідно.

Про це сьогодні пише The American Interest, нагадуючи про публікацію The New York Times, в якій йшлося про наближення зсуву у балансі світових технологічних сил.

Китай роками лише спостерігав за тим, як Захід розроблять нові процесори і програмне забезпечення, на основі якого працюють всі сучасні технології. Однак тепер він став помітним гравцем у розвитку штучного інтелекту, який стане найважливішою технологією майбутнього.

"Експерти переконані, що Китай лише на один крок позаду від США", - писало New York Times, зауважуючи, що Пекін вкладає величезні гроші у розвиток технології майбутнього.

Мійльярди доларів Китаю йдуть на фінансування масштабних проектів, стартапів і академічних досліджень, пов'язаних зі штучним інтелектом. Про це виданню розповіли двоє професорів, які консультували американський уряд. Китайський приватний сектор не менш заглиблений у розробку, ніж державний. а інколи межа між ними розмиваться. Приміром, корпорація Baidu, яку часом називають китайським Google, у цьому році спільно з китайським урядом відкрила спільну лабораторію для розробки штучного інтелекту. В ній також будуть працювати науковці, які раніше розробляти військових роботів для КНР.

Стаття New York Times розвіює міф про те, що Пекін через надмірно регульовану державну систему не може ефективно розвиватинові технології і лише розкидається грошима. Як виявилося, він навіть залучає висококласних західних науковців, яких запрошує працювати в сучасних лабораторіях в Китаї, інвестує гроші в перспективні американські стартапи і запускає тим самим руки в американських сектор розробки штучного інтелекту. При цьому, Китай пом'якшив регулювання, яке заважало проводити дослідження в минулому.

Пентагон теж нещодавно бив на сполох у звіті з попередженнями про проникнення Китаю в американських технічний сектор, яке дозволяє Пекіну отримати доступ до важливих американських технологій в сфері штучного інтелекту. Американські військові запевняли, що ці технології Китай може використати у військових цілях, а також посилити контроль за громадянами.

"Нажаль, китайський прорив штучному інтелекті стався якраз в часи, коли США готуються скоротити інвестування у наукові проекти. Бюджет, запропонований адміністрацією Дональда Трампа, пропонує скоротити фінансування Національного наукового фонду США на 10%, навіть попри те, що Китай готується витратити мільярди на дослідження", - пише The American Interest.

Видання додає, що збільшення витрат саме по собі не гарантує перевагу. Але воно вказує на те, що Пекін мислить більш стратегічно в питанні того, як розвинути технології майбутнього і відібрати у США давню першість в розробці штучного інтелекту.

Раніше видання Financial Times писало, що Канада хоче стати світовим лідером з розробки штучного інтелекту. Уряд провінції Онтаріо, уряд Канади і приватні компанії збираються вкласти у створення і роботу Vector Institute 170 мільйонів канадських доларів, що дорівнює 127 мільйонам доларів США.

Тим часом, дослідники Google створили штучний інтелект, здатний вчитися як людина. Варто відзначити, він не може використовувати узагальнений досвід, на який спираються люди при вирішенні нових завдань, його запам'ятовування носить дещо обмежений характер.

Також повідомлялося про те, що штучний інтелект зрівнявся в тесті IQ з чотирирічними дітьми. Автори використали тест WPPSI третього видання, який застосовується для дітей віком від 2,5 до 7 років.