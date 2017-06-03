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Кіберполіція дала провайдерам рекомендації із блокування заборонених сайтів

3 червня в 00:57

Користувачів застерегли від установки браузерів, що дозволяють обходити блокування російських соцмереж в Україні.

вконтакте запрет
Кіберполіція рекомендує блокувати сайти за IP або URL
У кіберполіції назвали блокування IP-адреси найбільш простим і надійним способом обмеження доступу до сайтів компаній, включеним до списку санкцій Ради національної безпеки й оборони. Крім того, інтернет провайдером рекомендували використовувати блокування сайтів за URL і за допомогою DNS.

Налаштування обладнання за такими рекомендаціями не вимагає додаткових фінансових витрат і придбання додаткової техніки, підкреслили в прес-службі відомства.

У кіберполіції також звернули увагу на агресивне просування в мережі браузерів, які дозволяють українським користувачам обходити блокування російських соцмереж та інших інернет-ресурсів.

Користувачі, які встановили браузери FreeU і Yandex Browser with protect піддають свої комп'ютери ризику зараження, а також віддаленого доступу до них з боку російських спецслужб.

"Надалі отримана зловмисниками інформація може використовуватися ними на власний розсуд. Крім того, вони таким чином зможуть використовувати комп'ютери користувачів в протиправних діях", - сказано в повідомленні кіберполіції, поширеному в п'ятницю, 2 червня.

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Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.

За матеріалами: DT.UA
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