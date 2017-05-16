Киберполіція дала рекомендації по боротьбі з комп'ютерним вірусом "WCry"

Киберполіція дає поради по боротьбі з вірусом МВС України

Комп'ютерний вірус "WCry" (також відомий як "WannaCry" і "WannaCryptor") атакував в цілому не менше 200 тис. Пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур та мобільних операторів.

Департамент кіберполіції Національної поліції України звернувся до громадян з рекомендаціями, як не потрапити в пастку до здирникам і вберегти свій носій інформації від кібератаки, повідомляється на сайті кіберполіції.



"Дія цього вірусу полягає в шифруванні файлів на комп'ютері. Особи, які його поширюють, в подальшому вимагають від користувачів викуп за відновлення доступу до інформації. Викуп шахраї вимагають на свої" Bitcoin "гаманці. Зазвичай сума" винагороди "досягає 300 доларів США", - йдеться в повідомленні.



Зокрема оперативники кіберполіції не радять переходити по сумнівними посиланнями, що надходять на електронну пошту, адже саме це посилання може бути інфікована шкідливим вірусом. Крім того, не варто завантажувати програми, які не є перевіреними, адже вони також можуть бути інфіковані.



На сторінці сайту Департаменту кіберполіції розташований банер з посиланням на сайт для дешифрування шкідливих програм.



Для запобігання потрапляння вірусу на комп'ютер кіберполіції пропонує виконати деякі дії.



В першу чергу необхідно встановити останню актуальну версію операційної системи з останніми оновленнями.



Також необхідно постійно оновлювати програмне забезпечення, яке використовується повсякденно і тільки з офіційних джерел.



Обов'язкова наявність останньої версії антивірусного програмного забезпечення.



Необхідно встановити дієву систему відновлення, щоб зараження ПО не змогло назавжди зруйнувати персональні дані.



Кіберполіції повідомляє, що в будь-який акаунт може бути скомпрометований, і з облікових записів друзів в соціальних мережах, колег або партнерів з онлайн ігор можуть направлятися шкідливі посилання. "Не відкривайте вкладення, що містяться в електронних листах від незнайомих людей. Включіть в налаштуваннях" Windows "на своєму комп'ютері функцію" Показувати розширення файлів ". При цьому буде набагато легше помічати потенційно шкідливі файли. Тримайтеся подалі від файлів з розширеннями, як" .exe "," .vbs "і" .scr ". Шахраї можуть використовувати кілька розширень, щоб замаскувати шкідливий файл як нібито відео, фото або документ (наприклад, 11111.avi.exe або doc.scr)", - відзначають в поліції.



У разі виявлення на ПК нестандартного або невідомого процесу необхідно негайно відключити його від Інтернету або інших мережних підключень (таких як домашнє підключення Wi-Fi) - це дозволить запобігти поширенню зараження.