Процесор став конкурентом 16-ядерного процесора від AMD.

Intel розробила 18-ядерний процесор

Компанія Intel представила 18-ядерний процесор i9-7980XE, який перевершує в продуктивності 16-ядерних процесор Threadripper від AMD, повідомляє Engadget.

За словами розробників, процесор призначений в першу чергу для геймерів. У перспективі він дозволить комфортно транслювати ігри на Twitch здатністю 4K. Продуктивність чіпа, за заявою Intel, перевищує один терафлопс.

Ціна процесора складе від 1,999 доларів США.

Компанія також представила версії ЦП з 10,12,14 і 16 ядрами по більш низькій ціні, яка буде стартувати від 999 доларів.

Всі процесори сімейства i9 мають тактовою частотою 3,3 гігагерца і здатні "розганятися" до 4,3 гігагерц при включеному режимі Turbo Boost 2.0, а також до 4,5 гігагерц з Turbo Boost 3.0. Крім того, в лінійці процесорів X-серії присутні 4, 6 і 8-ядерні моделі i7 і i5-7640X.

Раніше повідомлялося про те, що Intel інвестує в створення квантового комп'ютера. Розмір грошових вкладень складе 50 мільйонів доларів. За розробку комп'ютера візьмуться фахівці Організації прикладних досліджень і Делфтського технологічного університету в Нідерландах.