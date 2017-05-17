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Instagram запустила "маски" за аналогією зі Snapchat

17 травня в 10:50

Фільтри дозволяють створювати різні ефекти для селфі.

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Instagram запустила функцію створення "масок"
Pixabay
Соціальна мережа Instagram додала можливість зйомки відео або фото для "історій", використовуючи при цьому "маски" за аналогією зі Snapchat, який додав подібну функцію ще у 2013 році. Про нововведення повідомляється в блозі соціальної мережі.

Для того, щоб активувати фільтри, необхідно натиснути на іконку з обличчям у правому нижньому кутку інтерфейсу камери. "Маски" працюють як зі звичайними фото і відео, так і при створенні Boomerang. Відео і фотографії, створені з використанням фільтрів, можна публікувати в "історіях" або надсилати друзям в особистих повідомленнях.

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Крім того, Instagram запустила функцію запису відео задом наперед.

Раніше повідомлялося про те, що Instagram додав функцію, що дозволяє користувачам перемикатися між декількома обліковими записами.

За матеріалами: DT.UA
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Теги відео Instagram фото
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