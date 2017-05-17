Instagram запустила "маски" за аналогією зі Snapchat

Фільтри дозволяють створювати різні ефекти для селфі.

Instagram запустила функцію створення "масок" Pixabay

Соціальна мережа Instagram додала можливість зйомки відео або фото для "історій", використовуючи при цьому "маски" за аналогією зі Snapchat, який додав подібну функцію ще у 2013 році. Про нововведення повідомляється в блозі соціальної мережі.

Для того, щоб активувати фільтри, необхідно натиснути на іконку з обличчям у правому нижньому кутку інтерфейсу камери. "Маски" працюють як зі звичайними фото і відео, так і при створенні Boomerang. Відео і фотографії, створені з використанням фільтрів, можна публікувати в "історіях" або надсилати друзям в особистих повідомленнях.

Крім того, Instagram запустила функцію запису відео задом наперед.

Раніше повідомлялося про те, що Instagram додав функцію, що дозволяє користувачам перемикатися між декількома обліковими записами.