Instagram запустила "маски" за аналогією зі Snapchat

Фільтри дозволяють створювати різні ефекти для селфі.
Для того, щоб активувати фільтри, необхідно натиснути на іконку з обличчям у правому нижньому кутку інтерфейсу камери. "Маски" працюють як зі звичайними фото і відео, так і при створенні Boomerang. Відео і фотографії, створені з використанням фільтрів, можна публікувати в "історіях" або надсилати друзям в особистих повідомленнях.
Крім того, Instagram запустила функцію запису відео задом наперед.
Раніше повідомлялося про те, що Instagram додав функцію, що дозволяє користувачам перемикатися між декількома обліковими записами.DT.UA