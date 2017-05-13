Ілон Маск показав випробування платформ для підземних тунелів

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Тунелі дозволять позбутися від пробок.

Ілон Маск показав роботу підземних платформ defence.ru

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск на своїй сторінці в Instagram опублікував відео випробувань платформи для тунелів, будівництвом яких займається заснована ним компанія Boring.

Як написав Маск у підписі до відео, платформи будуть рухатися на швидкості 200 кілометрів на годину, автоматично перемикаючись з одного тунелю в інший.

Про свій новий проект Маск заявив ще в листопаді 2016 року. Тоді він скаржився на велику кількість заторів у Лос-Анджелесі і низьку швидкість руху автомобілів, для вирішення цієї проблеми він запропонував рити тунелі. Багато хто сприйняв заяву глави SpaceX як жарт, але тепер він підтвердив серйозність своїх намірів.

Раніше Маск запропонував почати колонізацію Марса з термоядерних бомбардувань. Маск назвав Червону планету негостинною, а її тераформування (зміну клімату до придатних для життя умов) запропонував почати з створення парникового ефекту шляхом нагрівання атмосфери Марса. На думку бізнесмена, зробити Марс більш схожим на Землю можна за допомогою термоядерних вибухів над полюсами планети.