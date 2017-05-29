"Хаббл" зробив знімок галактики, яка "сховалася" за зіркою

Зірка є молодим аналогом Сонця.

"Хаббл" зробив незвичайний знімок

Вчені зf допомогою телескопа "Хаббл" одержали знімок, на якому можна побачити галактику, що незабаром повинна "сховатися" за зіркою HD 107146. Знімок був опублікований на офіційному сайті телескопа.

Як зазначають дослідники, така подія називається транзит. Положення зірки на знімку позначено зеленим кружечком. Помаранчеве коло - це навколозірковий диск, що складається зі сміття, яке обертається на орбіті світила.

За словами вчених, HD 107146 є аналогом молодого Сонця, а її вивчення може розкрити деякі аспекти еволюції Сонячної системи. Навколозірковий диск може бути аналогом Головного поясу астероїдів і пояса Койпера.

Раніше астрономи помітили, що невелика галактика, розташована в групі Скульптор, поступово руйнується гравітаційним впливом гігантської галактики, розташованої по сусідству з нею. Виявлена галактика належить до типу карликових сфероїдальних галактик, але, на відміну від інших подібних галактик, вона має витягнуту форму, спрямовану в бік NGC 253. Така форма галактики може вказувати на те, що на неї діє гравітаційний вплив більшої галактики, який сильніше діє на ближній бік.