"Хаббл" зробив знімок галактики, яка "сховалася" за зіркою

Зірка є молодим аналогом Сонця.
Як зазначають дослідники, така подія називається транзит. Положення зірки на знімку позначено зеленим кружечком. Помаранчеве коло - це навколозірковий диск, що складається зі сміття, яке обертається на орбіті світила.
За словами вчених, HD 107146 є аналогом молодого Сонця, а її вивчення може розкрити деякі аспекти еволюції Сонячної системи. Навколозірковий диск може бути аналогом Головного поясу астероїдів і пояса Койпера.
Раніше астрономи помітили, що невелика галактика, розташована в групі Скульптор, поступово руйнується гравітаційним впливом гігантської галактики, розташованої по сусідству з нею. Виявлена галактика належить до типу карликових сфероїдальних галактик, але, на відміну від інших подібних галактик, вона має витягнуту форму, спрямовану в бік NGC 253. Така форма галактики може вказувати на те, що на неї діє гравітаційний вплив більшої галактики, який сильніше діє на ближній бік.DT.UA