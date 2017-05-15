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"Хаббл" зробив знімок галактик, що перетинаються

15 травня в 12:07

Галактики розташовуються на відстані 500 мільйонів світлових років від Землі.

хаббл
"Хаббл" отримав знімок унікальної галактики
Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" одержали знімок унікальною галактики IRAS 06076-2139, яка розташовується в сузір'ї Зайця на відстані 500 мільйонів світлових років, повідомляє NASA.

Як відзначають дослідники, галактика відрізняється від інших тим, що насправді складається з двох окремих галактик, які мчать одна повз іншу на швидкості близько двох мільйонів кілометрів на годину. На думку вчених, ця швидкість занадто висока для того, щоб галактики злилися в одну. Разом з тим, вони розташовуються на відстані всього 20 тисяч світлових років один від одного, через що їх гравітаційний вплив один на одного приведе до їхньої деформації.

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NASA

Взаємодії галактик можуть приймати різні форми. Так, Чумацький Шлях через 4,5 мільярда років може зіткнутися з галактикою Андромеди.

Раніше астрономи помітили, що невелика галактика, розташована в групі Скульптор, поступоворуйнується гравітаційним впливом гігантської галактики, розташованої по сусідству з нею. Виявлена галактика належить до типу карликових сфероїдальних галактик, але, на відміну від інших подібних галактик, вона має витягнуту форму, спрямовану в бік NGC 253. Така форма галактики може вказувати на те, що на неї діє гравітаційний вплив більшої галактики, який сильніше діє на ближній бік.

За матеріалами: DT.UA
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Теги галактика гравітація вчені астроном
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