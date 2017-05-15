"Хаббл" зробив знімок галактик, що перетинаються

Галактики розташовуються на відстані 500 мільйонів світлових років від Землі.

"Хаббл" отримав знімок унікальної галактики

Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" одержали знімок унікальною галактики IRAS 06076-2139, яка розташовується в сузір'ї Зайця на відстані 500 мільйонів світлових років, повідомляє NASA.

Як відзначають дослідники, галактика відрізняється від інших тим, що насправді складається з двох окремих галактик, які мчать одна повз іншу на швидкості близько двох мільйонів кілометрів на годину. На думку вчених, ця швидкість занадто висока для того, щоб галактики злилися в одну. Разом з тим, вони розташовуються на відстані всього 20 тисяч світлових років один від одного, через що їх гравітаційний вплив один на одного приведе до їхньої деформації.

NASA

Взаємодії галактик можуть приймати різні форми. Так, Чумацький Шлях через 4,5 мільярда років може зіткнутися з галактикою Андромеди.

Раніше астрономи помітили, що невелика галактика, розташована в групі Скульптор, поступоворуйнується гравітаційним впливом гігантської галактики, розташованої по сусідству з нею. Виявлена галактика належить до типу карликових сфероїдальних галактик, але, на відміну від інших подібних галактик, вона має витягнуту форму, спрямовану в бік NGC 253. Така форма галактики може вказувати на те, що на неї діє гравітаційний вплив більшої галактики, який сильніше діє на ближній бік.