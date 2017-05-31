Google випустив дудл на честь Захи Хадід

Хадід була першою жінкою, яка отримала Прітцкерівську премію з архітектури.

Заха Хадід була володарем Пріцкерівської премії з архітектури zaha-hadid.com

Пошуковий гігант Google присвятив дудл архітектору Захе Хадід.

Хадід народилася в 1950 році в Багдаді, після завершення навчання в Архітектурній асоціації Лондона, вона поступила на роботу до свого вчителя Ремау Колхаса. У 1980-му році відкрила власне бюро Zaha Hadid Architects.

Хадід спроектувала Центр Гейдара Алієва у Баку, футбольний стадіон у Катарі, Золоту станцію метро в Ер-Ріяді і півтора десятка інших архітектурних споруд. Вона також займалася дизайном: оформляла виставки, створювала туфлі і меблі.

У 2004 році вона стала першою жінкою, яка отримала найпрестижнішу премію з архітектури – Пітцкерівську. Хадід також є лауреатом безлічі інших нагород.

Google

Раніше Google презентував дудл до 245-річчя з дня народження великого австрійського композитора Людвіга ван Бетховена.