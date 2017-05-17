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Google присвятив дудл Антикітерському механізму

17 травня в 14:56

Механізм був виявлений у 1901 році.

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Антикітерський механізм був виявлений у 1901 році
wikipedia
Пошуковий гігант Google присвятив дудл відкриттю Антикітерського механізму – найдавнішому аналогу комп'ютера.

Антикітерський механізм – це механічний пристрій, який був піднятий у 1901 році зі стародавнього судна. Механізм датується приблизно 100 роком до нашої ери і складається з 30 бронзових шестерень в дерев'яному корпусі, на передній і тильній сторонах якого були розміщені бронзові циферблати зі стрілками. Він використовувався для розрахунку руху небесних тіл і дозволяв дізнатися дату 42 астрономічних подій. На думку вчених, пристрій був зроблений на острові Родос.

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Google

Раніше Google приурочив дудл до 200-річчя з дня народження видатного математика Джорджа Буля.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Google механізм пристрій
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