Google присвятив дудл Антикітерському механізму

Механізм був виявлений у 1901 році.

Антикітерський механізм був виявлений у 1901 році wikipedia

Пошуковий гігант Google присвятив дудл відкриттю Антикітерського механізму – найдавнішому аналогу комп'ютера.

Антикітерський механізм – це механічний пристрій, який був піднятий у 1901 році зі стародавнього судна. Механізм датується приблизно 100 роком до нашої ери і складається з 30 бронзових шестерень в дерев'яному корпусі, на передній і тильній сторонах якого були розміщені бронзові циферблати зі стрілками. Він використовувався для розрахунку руху небесних тіл і дозволяв дізнатися дату 42 астрономічних подій. На думку вчених, пристрій був зроблений на острові Родос.

Google

Раніше Google приурочив дудл до 200-річчя з дня народження видатного математика Джорджа Буля.