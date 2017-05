Google представила Android O і "полегшену" версію операційної системи

Android Go призначена для слабких смартфонів.

Google представила Android O

Компанія Google в рамках конференції для розробників I/O 2017 представила публічну бета-версію Android O і версію операційної системи для слабких смартфонів.

В Android O змінилася структура основного меню налаштувань, змінилася "шторка" з налаштуваннями швидкого доступу, з'явилася можливість повторення повідомлень (наприклад, показати ще раз пізніше), а самі повідомлення тепер можна прив'язати на екрані до іконці програми. Одним з найбільш примітних змін став режим "картинка в картинці". Android O підтримує автозаповнення форм вводу логіна і пароля в додатках (функція, аналогічна Google Chrome), також з'явилося інтелектуальне виділення тексту — наприклад, операційна система самостійно може визначити, що при подвійному натисканні на екран потрібно виділити вcю адресу, а не тільки одне слово або число.

Бета-версія Android O вже доступна для завантаження, а офіційний реліз операційної системи заплановано на третій квартал цього року.

Крім того, Google представила також Android Go – "полегшену" версію операційної системи, призначену для слабких смартфонів. У складі Android Go присутні оптимізовані версії популярних програм, у тому числі YouTube Go.

Раніше повідомлялося про те, що користувачі Android-пристроїв зможуть встановлювати на них програми безпосередньо через пошук.