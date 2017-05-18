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Голосовий помічник Google почне працювати на iPhone

18 травня в 10:42

Помічник почне підтримувати сім нових мов.

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Власники iPhone зможуть використовувати помічника Google
Компанія Google заявила про те, що розроблений нею голосовий помічник почне працювати на iOS-пристроях, повідомляється в блозі компанії.

Як саме помічник Google буде працювати на пристроях з передвстановленим помічником Siri, не повідомляється. Відомо, що Google помічник буде доступний для користувачів iOS 9.1 і вище.

Крім того, Google заявила про те, що до кінця року помічник почне підтримувати бразильську португальську, французьку, німецьку і японську мови, а до кінця року запрацює італійською, корейською та іспанською.

Також Google внесла можливість текстового вводу запитів віртуальному асистентові і функцію перегляду попередніх запитів.

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Раніше повідомлялося про те, що додаток Google Maps для мобільних пристроїв навчилося самостійно обчислювати ймовірний пункт призначення у режимі навігаціїДля визначення найбільш ймовірного пункту призначення функція Driving Mode аналізує історію попередніх маршрутів та історію пошукових запитів. Після того, як додаток визначить ймовірне місце прибуття, навігатор буде видавати стандартну в таких випадках інформацію про час у дорозі, щільності потоку і можливі маршрути. 

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За матеріалами: DT.UA
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Теги Google помічник iOS
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