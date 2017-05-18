Голосовий помічник Google почне працювати на iPhone

Помічник почне підтримувати сім нових мов.

Власники iPhone зможуть використовувати помічника Google

Компанія Google заявила про те, що розроблений нею голосовий помічник почне працювати на iOS-пристроях, повідомляється в блозі компанії

Як саме помічник Google буде працювати на пристроях з передвстановленим помічником Siri, не повідомляється. Відомо, що Google помічник буде доступний для користувачів iOS 9.1 і вище.

Крім того, Google заявила про те, що до кінця року помічник почне підтримувати бразильську португальську, французьку, німецьку і японську мови, а до кінця року запрацює італійською, корейською та іспанською.

Також Google внесла можливість текстового вводу запитів віртуальному асистентові і функцію перегляду попередніх запитів.

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Раніше повідомлялося про те, що додаток Google Maps для мобільних пристроїв навчилося самостійно обчислювати ймовірний пункт призначення у режимі навігації. Для визначення найбільш ймовірного пункту призначення функція Driving Mode аналізує історію попередніх маршрутів та історію пошукових запитів. Після того, як додаток визначить ймовірне місце прибуття, навігатор буде видавати стандартну в таких випадках інформацію про час у дорозі, щільності потоку і можливі маршрути.