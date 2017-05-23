Експлуатаційна вартість електромобілів зрівняється зі звичайними авто наступного року - FT

Експерти вважають, що попит на електротранспорт зростає, однак покупці недооцінюють вартість користування.

Експлуатаційні витрати для електромобілів зрівняються зі звичайними авто. Василь Артюшенко, DT.UA

Власникиу Європі будуть платити стільки ж за обслуговування свого транспорту, як і власники звичайних машин з двигуном внутрішнього згорання вже в 2018 році.

Про це пише Financial Times з посиланням на оцінку банку UBS. Експерти зробили свої висновки на основі вивчення технічних характеристик і собівартості Chevrolet Bolt, яка вирізняється досить великим запасом ходу. Вони дійшли висновки, що собівартість моделі виявилася досить вищою за 28 тисяч доларів, а її річне технічне обслуговування оцінюється в 255 доларів за рахунок того, що в електродвигуні значно менше рухомих частин. Для порівняння обслуговування Volkswagen Golf зі 113 рухомими частинами обслуговування коштує 610 доларів.

Однак, експерти вважають, що експлуатаційні витрати, які включають витрати на енергію і заміну витратних частин і матеріалів, зрівняє вартість обслуговування електромобілів зі звичайними авто в Європі вже наступного року, у Китаї - в 2023-му, а в США - у 2025 році.

"Люди фокусуються на ціннику, але вони недооцінюють відмінність у експлуатаційній вартості машин", - сказав аналітик авторинку UBS Патрік Хаммел.

Він також зазначив, що попит на електромобілі значно вищий, ніж очікувалося. Тож UBS вважає, що в 2025 році 14% від усіх проданих у світі нових авто будуть припадати на електромобілі. Це означає, що у Європі кожна третя машина буле електричною.

Раніше Fitch попередила нафтові компанії про загрозу з боку електромобілів. Агенція дає дуже похмурий довгостроковий прогноз для гігантів нафтового ринку, таких як Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Sell. Загроза для них полягає в тому, що поширення електромобілів може створити "смертельну інвестиційну спіраль", через яку знервовані власники акцій нафтових компаній почнуть продавати свої частки, підвищуючи ціну боргів.