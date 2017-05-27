BMW створила міський мотоцикл майбутнього

Підрозділ компанії BMW - Motorrad - представило в Італії концептуальний мотоцикл Link, який дає уявлення про те, яким може стати ідеальний міський мотоцикл майбутнього.



Головною відмінною рисою новинки стало сидіння на електроприводі з регульованою довжиною, завдяки чому апарат може перетворюватися з одномісного в двомісний. Крім того, BMW Motorrad Link отримав спеціальну зсувну дверцята, яка полегшує доступ в багажний відсік під сидінням.



Мотоцикл обладнали повністю цифровою панеллю приладів. При цьому дані про швидкість, стан акумуляторів, а також показники навігаційної системи можуть проектуватися на вітрове скло, що дозволить водієві менше відволікатися від дороги. Управляти деякими функціями апарату можна за допомогою сенсорного дисплея мультимедійного комплексу.



BMW Motorrad Link оснащений повністю електричною силовою установкою, технічні дані про яку не тримаються в секреті. Динамічні характеристики мотоцикла теж не повідомляються.