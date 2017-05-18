Блокування "ВКонтакте": де можна легально і безкоштовно слухати музику

Існує також дві платні альтернативи музики в соціальній мережі.

Блокування "ВКонтакте" поставило під загрозу музичний сервіс соціальної мережі, який багатьма користувачами давно використовується в якості безкоштовного стримінгового сервісу з достатньо повним каталогом. Разом з тим, музика "ВКонтакте" - не єдиний інструмент, який дозволяє слухати улюблену музику безкоштовно і не стаючи піратом.

Soundcloud

Одним з найбільш відомих сервісів для прослуховування музики є Soundcloud, який дозволяє безкоштовно ознайомитися з останніми новинками музики. Виконавці самі публікують свої композиції на сервісі для того, щоб отримати зворотний зв'язок і поділитися новинками зі своїми шанувальниками.

Незважаючи на всі плюси, західні виконавці не завжди викладають музику на Soundcloud, а от українські музиканти, як правило, з радістю діляться з фанатами.

Слухати музику за допомогою Soundcloud можна як на ПК, так і за допомогою спеціального додатка.

Deezer

Цей музичний сервіс дозволяє слухати улюблені пісні і складати плейлисти з того, що сподобалося, або ж слухати музику альбомами. Сервіс дозволяє слухати музику як в браузері, так у спеціальному клієнта для ПК. Для смартфонів передбачено спеціальний додаток.

Крім безкоштовних сервісів існують також платні, які надають доступ до музики за передплатою. До них відносяться Google Play Music (для Android) і Apple Music (для iOS). Підписка на Google Play Music обійдеться в 59 гривень на місяць, а Apple Music - 4,99 долара.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Укртелеком вже почав роботи по виконанню указу президента Петра Порошенка про заборону надання послуг доступу до російських сайтів. За попередньою оцінкою фахівців, вони будуть продовжуватися від декількох днів до тижня.