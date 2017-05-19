Блокування російських соціальних мереж призвело до росту кількості користувачів Facebook в Україні

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Кількість українських користувачів соціальної мережі зросла на третину.

Кількість користувачів Facebook в Україні зросла на третину Pixabay

Після підписання президентом України указу прокількість українських користувачів соціальної мережі виросла на третину, повідомляє "Новое время" з посиланням на компанію TNS в Україні.

На наступний день після підписання указу, кількість користувачів Facebook в Україні збільшилася на 37%. За охопленням сайт цієї соцмережі в рейтингу TNS Kantar CMeter знаходився на п'ятому місці, поступаючись google.com, vk.com, youtube.com і yandex.

Крім того, за 16 травня більш ніж на третину зросла кількість користувачів ukr.net. Збільшився також охоплення Instagram і Google+.

Найбільший приріст користувачів Facebook забезпечили жителі східних регіонів України у віці 14-20 років.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".