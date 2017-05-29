Біля нейтронних зірок можуть існувати населені планети – вчені

Вчені досліджували планети c і d пульсара PSR B1257+12.

Навколо нейтронних зірок можуть обертатися населені планети Naked Science

Нідерландські астрономи заявили про те, що поруч з нейтронними зірками можуть існувати планети з придатними для життя умовами. Висновки дослідників опубліковані на сайті arxiv.org.

У ході дослідження вчені встановили, що розташовані поблизу від пульсара PSR B1257+12 планети-надземлі PSR B1257+12 c (Полтергейст) і PSR B1257+12 d (Фобетор) можуть виступати в ролі "дому" для деяких організмів.

Дослідники проаналізували знімки, які були зроблені за допомогою обсерваторії "Чандра" у 2007 році, і більш ранні дані 2005 року. В результаті було встановлено, що температура на поверхні PSR B1257+12 досягає 1,1 мільйонів кельвінів, а навколо зірки на відстані від часток до декількох астрономічних одиниць може обертатися пиловий диск. При виконанні ряду умов планети c і d будуть потенційно населені. Для цього вони насамперед повинні мати потужну і щільну атмосферу.

Велику небезпеку для можливого життя становлять рентгенівські промені. Однак ще більш небезпечними є так звані пульсарні вітри, що діють у певні періоди часу.

Раніше вчені виявили зірку-надгіганта з нейтронною зіркою в центрі. Подібні космічні тіла називають об'єктами Торна-Житкова. Ядром червоного гіганта є нейтронна зірка. Ймовірно, подібне явище виникло після злиття подвійної системи. Висновки вчених зроблені на підставі повторного аналізу відомостей фотометричних каталогів і висновків, які стосувалися характеру руху HV2112 в межах галактики Мала Магелланова Хмара.