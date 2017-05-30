Астрономи виявили потенційно населену суперземлю

Екзопланета знаходиться в зоні населеності своєї зірки.

Екзопланета розташовується в жилій зоні зірки N+1

Міжнародна група астрономів заявила про виявлення суперземлі, яка знаходиться в жилій зоні своєї материнської зірки. Про своє відкриття дослідники повідомили на сайті arXiv.org

Виявлена екзопланета розташована на відстані 21 світлового року від Землі, її маса в 2,8 разів більше, ніж у нашої планети. Небесне тіло обертається навколо зірки GJ 625, яка приблизно в три рази менше і легше Сонця.

Оберт навколо світила планета робить за 14,6 земних дня. Вона розташовується на відстані 0,8 астрономічної одиниці від зірки, що дозволяє припустити, що планета знаходиться в зоні світила, тобто, на неї може бути рідка вода.

Раніше повідомлялося про те, що вчені відкрили екзопланету з орбітою, що суперечить теоретичним моделям. Обертаючись навколо досить невеликої зірки, вона відхилена від площини обертання зірки на 76%. Планета має масу, близьку до маси Юпітера, але розташовується на більш близькій відстані до зірки.