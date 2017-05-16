Астрономи відкрили екзопланету з "пінопласту"

Атмосфера планети розпечена до температури 1400 градусів Кельвіна.

Вчені відкрили надзвичайно легку екзопланету Naked Science

Вчені виявили в сузір'ї Секстант незвичайну екзопланету , яка складається з надзвичайно легкої матерії. Про своє відкриття дослідники повідомили у Astronomical Journal.

У ході дослідження вчені спостерігали за схожою на Сонце зіркою HD 93396, яка розташовується на відстані 320 світлових років від Землі. Зірка майже вичерпала запаси "пального" і вчені помітили падіння яскравості світила, характерні для періодів, коли по диску зірки проходить планета.

Спочатку вчені припускали, що знайшли газовий гігант або коричневий карлик. Але подальші спостереження показали, що відкрита ними планета є невеликою і унікальною. Як виявилося, зовнішні оболонки KELT-11b, планети розміром з Юпітер, були незвичайно сильно роздуті — її щільність становила 0,09 грама на кубічний сантиметр, що трохи більше щільності пінопласту — 0,05 грама на кубічний сантиметр, і вище щільності земного повітря приблизно в десять разів.

Причиною подібного "роздуття", як вважають вчені, є те, що ця планета знаходиться незвично близько до зірки HD 93396, що виділяє незвично багато енергії на останніх стадіях її перетворення на червоного гіганта. Вона робить один оберт навколо світила за неповних п'ять днів і знаходиться приблизно в п'ять разів ближче до нього, ніж Меркурій до Сонця. Завдяки цьому атмосфера KELT-11b розпечена до температури 1400 градусів Кельвіна, що могло змусити її розширитися до настільки великих розмірів.

Раніше повідомлялося про те, що вчені відкрили екзопланету з орбітою, що суперечить теоретичним моделям. Обертаючись навколо досить невеликої зірки, вона відхилена від площини обертання зірки на 76%. Планета має масу, близьку до маси Юпітера, але розташовується на більш близькій відстані до зірки.