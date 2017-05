Астронавт ESA опублікував відео "зустрічі" полярного сяйва і світанку

Астронавт Європейського космічного агентства (ESA), який на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікував таймлапс відео полярного сяйва.

"Таймлапс полярного сяйва, що переходить у світанок. Почекайте трохи, перший яскравий спалах це не Сонце", - написав він у підписі до відео.

A timelapse of aurora into a sunrise. Wait for it, the first bright rise... is not the Sun! https://t.co/LOxBmd8bpp #proxima pic.twitter.com/pv56eBCCnz