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Астронавт ESA опублікував відео "зустрічі" полярного сяйва і світанку

18 травня в 17:04

Відео було знято з борту МКС.

млечный путь мкс
Опубліковано відео полярного сяйва з борту МКС
twitter.com/Scott Kelly
Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке, який на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікував таймлапс відео полярного сяйва.

"Таймлапс полярного сяйва, що переходить у світанок. Почекайте трохи, перший яскравий спалах це не Сонце", - написав він у підписі до відео.

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У травні минулого року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.

За матеріалами: DT.UA
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Теги відео космос астронавт МКС
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