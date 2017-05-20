Археологи виявили на Шовковому шляху місто розмірами з Монако

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Площа давнього міста становить близько двох квадратних кілометрів.

На Великому шовковому шляху знайдене нове місто Wikimedia commons

Міжнародна група археологів виявила в Ферганській долині нове поселення Великого шовкового шляху . Як повідомляє N+1, археологам вдалося виявити поселення розміром з Монако, тобто близько двох квадратних кілометрів.

Розкопки велися вченими протягом двох років. Перед тим як почати розкопки, археологи за допомогою дронів, оснащених технологією Real Time Kinematic, фіксували висоту рельєфу на території пам'ятки та навколо неї. Це дозволило ідентифікувати залишки гробниці і ремісничої майстерні в межах міських стін. Їхня наявність довела, що пам'ятка мала постійне місцеве населення, а не була лише пунктом для постою.

Як відзначають дослідники, дві тисячі років тому поселення було важливим містом, пов'язаним з Королівством Дайюань. Державою, яка відома своїми породистими кіньми і перевалочними пунктами на більшій території Великого шовкового шляху. На сьогоднішній день воно є найбільш перспективним місцем для вивчення процесу взаємного впливу китайської та європейської цивілізацій на рубежі нашої ери.

Раніше повідомлялося про те, що на острові Джерсі в протоці Ла-Манш археологи виявили давні артефакти, які, за їхніми розрахунками, використовувалися мисливцями-збирачами під час останнього льодовикового періоду. Вік знахідок оцінюється приблизно в 14 тисяч років. На думку дослідників, артефакти можуть бути частиною більших виробів.