Apple займається розробкою чіпа для керування штучним інтелектом - ЗМІ

Компанія розробляє чіп Neural Engine.

Apple створить чіп для керування штучним інтелектом

Компанія Apple розробляє чіп під назвою Neural Engine, призначений для обробки штучного інтелекту в основі віртуального помічника Siri.

Чіп буде відповідати за розпізнавання обличчя і голосу, взявши на себе частину навантаження з центрального процесора. Це повинно позитивно позначитися на часі автономної роботи мобільних пристроїв Apple і швидкості обробки інформації.

Згідно з даними інсайдерів, Apple вже тестує чіп Neural Engine в прототипах нових iPhone і навіть може відкрити до нього доступ стороннім розробникам, як це було раніше з Siri і Touch ID.

Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.

За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.