Аналітики Goldman Sachs розповіли про ціну iPhone 8

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Новий смартфон Apple буде коштує від 999 доларів.

Ціна iPhone 8 в США буде стартувати від 999 доларів ferra.ru

Аналітик інвестиційного банку Goldman Sachs Симона Янковськи заявила про те, що ціна iPhone 8 у США буде стартувати від 999 доларів, повідомляє MacRumors

Згідно з прогнозами аналітика, новий смартфон буде представлений у версіях з 128 і 256 Гб вбудованого сховища, ціна за які складе 999 і 1099 доларів відповідно. На думку Янковськи, iPhone 8 не буде випущений у версії з 32 Гб пам'яті.

На даний момент найдорожчим смартфоном Apple є iPhone 7 Plus з 256 Гб вбудованої пам'яті, ціна якого в США становить 969 доларів.

Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.

За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.