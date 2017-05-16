Зозуля припинив кар'єру у збірній України

В подальшому футболіст має намір повернутися до команди.

Зозуля є гравцем "Бетіса" Футбол 1

Нападник "Бетіса", оголосив про припинення кар'єри в збірній України.

"Я вирішив призупинити свою кар'єру гравця збірної України. Я довго до цього йшов, але вважаю, що це найкраще рішення на даний момент. Зараз я чудово розумію, що не є гравцем рівня збірної. У мене немає практики.

Я не хочу бути людиною, яка буде займати місце молодого і талановитого гравця. Я готовий завойовувати місце в збірній. Готовий кожен матч викладатися як останній, рвати газон і серце за нашу країну на всіх фронтах гри команди", - повідомив Зозуля.

Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо Вальєкано" до кінця сезону на правах оренди, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс".

При цьому у гравця тепер немає можливості виходити на поле до кінця сезону, так як він змінив вже три клуби ("Дніпро", "Бетіс", "Райо Вальєкано").

Раніше повідомлялося, що Зозуля отримав посаду в ФФУ.