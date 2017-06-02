Зозуля повернеться в збірну, коли знайде собі новий клуб - Шевченко

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Наставник збірної України підтримав нападника, який завершував сезон без ігрової практики.

Зозуля буде шукати собі нову команду AS

Український форвард "Бетіса"в майбутньому зможе повернутися у збірну України. Про це заявив наставник національної команди Андрій Шевченко.

"Зозуля прийняв абсолютно нормальне рішення. Хлопець десь відчув себе, може, некомфортно. Ми з ним нормально поговорили, я сказав йому: "Знайдеш собі команду, повернешся грати". Я його буду підтримувати.

По його відношенню, по тому, який він футболіст, йому завжди треба давати шанс. Це непроста ситуація, це був для нього серйозний урок. Ніхто не міг передбачити, що він може до неї потрапити.

Однак, Рома - молодець, вийшов з ситуації дуже добре. Йому зараз важливо визначитися з командою і почати грати. У збірну повернутися він завжди встигне", - сказав Шевченко в коментарі FootballHub.

Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо Вальєкано" до кінця сезону на правах оренди, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс".

У результаті футболіст прийняв рішення призупинити кар'єру в збірній України.

Раніше повідомлялося, що трансфер Зозулі визнаний одним з найгірших у сезоні чемпіонату Іспанії.