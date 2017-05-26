"Зоря" підпише двох гравців з чемпіонату Бразилії - ЗМІ

Луганський клуб продовжує трансферну кампанію.

У "Зорі" вже виступають два бразильця ФК Зоря

Луганськапідпише двох гравців, що представляють елітний дивізіон чемпіонату Бразилії. Про це повідомляє Sport Arena.

Імена потенційних новачків не розкриваються, але відомо, що їх амплуа - нападник і півзахисник.

Варто відзначити, що в команді Юрія Вернидуба вже виступають два бразильські легіонери - захисник Рафаель Форстер і вінгер Пауліньо, які є гравцями основного складу команди.

Ще одним новачком "Зорі" найближчим часом має стати нападник "Чорноморця" Дмитро Коркішко.

Нагадаємо, раніше луганчани посилилися півзахисником одеського "Чорноморця" Владиславом Кабаєвим.