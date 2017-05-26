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"Зоря" підпише двох гравців з чемпіонату Бразилії - ЗМІ

26 травня в 09:05

Луганський клуб продовжує трансферну кампанію.

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У "Зорі" вже виступають два бразильця
ФК Зоря
Луганська "Зоря" підпише двох гравців, що представляють елітний дивізіон чемпіонату Бразилії. Про це повідомляє Sport Arena.

Імена потенційних новачків не розкриваються, але відомо, що їх амплуа - нападник і півзахисник.

Варто відзначити, що в команді Юрія Вернидуба вже виступають два бразильські легіонери - захисник Рафаель Форстер і вінгер Пауліньо, які є гравцями основного складу команди.

Ще одним новачком "Зорі" найближчим часом має стати нападник "Чорноморця" Дмитро Коркішко.

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Нагадаємо, раніше луганчани посилилися півзахисником одеського "Чорноморця" Владиславом Кабаєвим.

За матеріалами: Sport Arena
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Теги Зоря футбол Кабаєв Вернидуб
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