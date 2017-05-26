"Зоря" підпише двох гравців з чемпіонату Бразилії - ЗМІ

Луганський клуб продовжує трансферну кампанію.
Імена потенційних новачків не розкриваються, але відомо, що їх амплуа - нападник і півзахисник.
Варто відзначити, що в команді Юрія Вернидуба вже виступають два бразильські легіонери - захисник Рафаель Форстер і вінгер Пауліньо, які є гравцями основного складу команди.
Ще одним новачком "Зорі" найближчим часом має стати нападник "Чорноморця" Дмитро Коркішко.
Нагадаємо, раніше луганчани посилилися півзахисником одеського "Чорноморця" Владиславом Кабаєвим.Sport Arena