"Зоря" підписала футболіста "Чорноморця"

Владислав Кабаєв продовжить кар'єру в луганському клубі.
21-річний футболіст приєднається до своєї нової команди на правах вільного агента вже 1 червня, коли закінчиться його контракт з "Чорноморцем".
В поточному сезоні Прем'єр-ліги Кабаєв провів 22 матчі, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.
За даними джерела, контракт з "Зорею" також погодив нападник одеситів Дмитро Коркішко, однак угода поки не оформлена.
Нагадаємо, раніше контракт з "Шахтарем" підписав захисник "Чорноморця" Давід Хочолава.Sport Arena