Топ Новини
<
>

"Зоря" підписала футболіста "Чорноморця"

21 травня в 10:32

Владислав Кабаєв продовжить кар'єру в луганському клубі.

123
Кабаєв дістався "Зорі" безкоштовно
ФК Чорноморець
Півзахисник одеського "Чорноморця" Владислав Кабаєв підписав дворічний контракт з луганською "Зорею". Про це повідомила Sport Arena.

21-річний футболіст приєднається до своєї нової команди на правах вільного агента вже 1 червня, коли закінчиться його контракт з "Чорноморцем".

В поточному сезоні Прем'єр-ліги Кабаєв провів 22 матчі, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

За даними джерела, контракт з "Зорею" також погодив нападник одеситів Дмитро Коркішко, однак угода поки не оформлена.

Читайте також: Прем'єр-ліга: "Шахтар" легко переграв "Чорноморець"

Нагадаємо, раніше контракт з "Шахтарем" підписав захисник "Чорноморця" Давід Хочолава.

За матеріалами: Sport Arena
Читайте також
Теги Чорноморець Кабаєв футбол Зоря
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...