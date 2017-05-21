"Зоря" підписала футболіста "Чорноморця"

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Владислав Кабаєв продовжить кар'єру в луганському клубі.

Кабаєв дістався "Зорі" безкоштовно ФК Чорноморець

ПівзахисникВладислав Кабаєв підписав дворічний контракт з луганською "Зорею". Про це повідомила Sport Arena.

21-річний футболіст приєднається до своєї нової команди на правах вільного агента вже 1 червня, коли закінчиться його контракт з "Чорноморцем".

В поточному сезоні Прем'єр-ліги Кабаєв провів 22 матчі, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

За даними джерела, контракт з "Зорею" також погодив нападник одеситів Дмитро Коркішко, однак угода поки не оформлена.

Нагадаємо, раніше контракт з "Шахтарем" підписав захисник "Чорноморця" Давід Хочолава.