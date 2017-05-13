"Зоря" - "Олександрія": відео голу Форстера

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,,

не є їх жертвами. Вони співучасники..."

Джордж Орвелл

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