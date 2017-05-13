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"Зоря" - "Олександрія": відео голу Форстера

13 травня в 16:01

Луганчани поки не гарантували собі бронзові медалі чемпіонату.

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"Зоря" здобула першу перемогу за довгий час
football.ua
У центральному матчі 29-го туру зустрічалися претенденти на бронзові медалі української Прем'єр-ліги - "Зоря" у Запоріжжі приймала "Олександрію".

"Зоря" - "Олександрія" - 1:0

За матеріалами: DT.UA
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Теги футбол Олександрія Зоря
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