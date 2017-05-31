"Зоря" офіційно оголосила про перехід двох бразильських гравців

Луганський клуб продовжує трансферну кампанію.

Контракти розраховані на два роки sportarena.com

Півзахисник Леонідас і нападник Сілас офіційно стали гравцями

Обидва бразильських футболіста підписали 2-річні контракти з клубом. Останнім клубом Леонідаса був "Сан Пегасус" з Гонконгу, в якому він у 12 матчах забив 2 голи і віддав 3 передачі. Сілас грав за молодіжну команду бразильського "Інтернасьоналя".

Варто відзначити, що в команді Юрія Вернидуба вже виступають два бразильські легіонери - захисник Рафаель Форстер і вінгер Пауліньо, які є гравцями основного складу команди.

Нагадаємо, минулого тижня луганчани також підписали хавбека "Чорноморця" Владислава Кабаєва і націлились на форварда "моряків" Дмитра Коркішка.

Раніше луганський клуб покинув один з лідерів команди Денніс Бонавентуре, який перейшов в бельгійський "Брюгге".