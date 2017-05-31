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"Зоря" офіційно оголосила про перехід двох бразильських гравців

31 травня в 09:53

Луганський клуб продовжує трансферну кампанію.

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Контракти розраховані на два роки
sportarena.com
Півзахисник Леонідас і нападник Сілас офіційно стали гравцями луганської "Зорі".

Обидва бразильських футболіста підписали 2-річні контракти з клубом. Останнім клубом Леонідаса був "Сан Пегасус" з Гонконгу, в якому він у 12 матчах забив 2 голи і віддав 3 передачі. Сілас грав за молодіжну команду бразильського "Інтернасьоналя".

Варто відзначити, що в команді Юрія Вернидуба вже виступають два бразильські легіонери - захисник Рафаель Форстер і вінгер Пауліньо, які є гравцями основного складу команди.

Нагадаємо, минулого тижня луганчани також підписали хавбека "Чорноморця" Владислава Кабаєва і націлились на форварда "моряків" Дмитра Коркішка.

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Раніше луганський клуб покинув один з лідерів команди Денніс Бонавентуре, який перейшов в бельгійський "Брюгге".

За матеріалами: ФК Зоря
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Теги Луганськ футбол Зоря
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