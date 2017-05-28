"Зоря" може проводити матчі Ліги Європи у Львові

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Луганчани поки не знають, де будуть проводити єврокубкові поєдинки.

"Зоря" поки що не знає, де буде проводити міжнародні матчі ФК Зоря

Луганськаможе проводити поєдинки Ліги Європи в наступному сезоні на "Арені Львів". Про це заявив головний тренер команди Юрій Вернидуб.

"Дуже сподіваємося, що будемо повністю готові до Ліги Європи. Більше того, ми хочемо виступити там краще, ніж у минулому році. Спробуємо поборотися за вихід з групи", - цитує тренера "Команда №1".

"Поки мені складно відповісти на це питання. Знаю, що один з варіантів - Львів, але може бути і Запоріжжя, якщо там встановлять турнікети...".

Варто відзначити, що саме Запоріжжя стало для луганчан містом базування після початку військових дій в Луганській області.

Нагадаємо, у 31-му турі української Прем'єр-ліги "Зоря" обіграла "Чорноморець" і вперше у своїй історії посіла третє місце в чемпіонаті України.