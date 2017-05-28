"Зоря" може проводити матчі Ліги Європи у Львові

Луганчани поки не знають, де будуть проводити єврокубкові поєдинки.
"Дуже сподіваємося, що будемо повністю готові до Ліги Європи. Більше того, ми хочемо виступити там краще, ніж у минулому році. Спробуємо поборотися за вихід з групи", - цитує тренера "Команда №1".
"Поки мені складно відповісти на це питання. Знаю, що один з варіантів - Львів, але може бути і Запоріжжя, якщо там встановлять турнікети...".
Варто відзначити, що саме Запоріжжя стало для луганчан містом базування після початку військових дій в Луганській області.
Нагадаємо, у 31-му турі української Прем'єр-ліги "Зоря" обіграла "Чорноморець" і вперше у своїй історії посіла третє місце в чемпіонаті України."Команда №1"