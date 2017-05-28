"Зеніт" відправив у відставку Луческу

Російський клуб припинив співпрацю з колишнім тренером "Шахтаря".
Луческу очолив "Зеніт" перед стартом цього сезону, уклавши дворічну угоду. Пітерці фінішували на 3-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Росії, яке не дає команді можливості виступати в Лізі чемпіонів.
Румунський тренер біля керма "Зеніту" не зумів показати хороших результатів і в єврокубках. Його команда вилетіла з Ліги Європи ще в лютому на стадії 1/16 фіналу.
Нагадаємо, асистентом Луческу в тренерському штабі "Зеніту" був екс-півзахисник збірної України Анатолій Тимощук.fc-zenit.ru