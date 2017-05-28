"Зеніт" відправив у відставку Луческу

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Російський клуб припинив співпрацю з колишнім тренером "Шахтаря".

Луческу залишився без роботи fc-zenit.ru

Колишній наставник донецького "Шахтаря"покинув посаду головного тренера пітерського "Зеніту". Про це повідомив офіційний сайт російського клубу.

Луческу очолив "Зеніт" перед стартом цього сезону, уклавши дворічну угоду. Пітерці фінішували на 3-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Росії, яке не дає команді можливості виступати в Лізі чемпіонів.

Румунський тренер біля керма "Зеніту" не зумів показати хороших результатів і в єврокубках. Його команда вилетіла з Ліги Європи ще в лютому на стадії 1/16 фіналу.

Нагадаємо, асистентом Луческу в тренерському штабі "Зеніту" був екс-півзахисник збірної України Анатолій Тимощук.