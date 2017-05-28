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"Зеніт" відправив у відставку Луческу

28 травня в 22:09

Російський клуб припинив співпрацю з колишнім тренером "Шахтаря".

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Луческу залишився без роботи
fc-zenit.ru
Колишній наставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу покинув посаду головного тренера пітерського "Зеніту". Про це повідомив офіційний сайт російського клубу.

Луческу очолив "Зеніт" перед стартом цього сезону, уклавши дворічну угоду. Пітерці фінішували на 3-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Росії, яке не дає команді можливості виступати в Лізі чемпіонів.

Румунський тренер біля керма "Зеніту" не зумів показати хороших результатів і в єврокубках. Його команда вилетіла з Ліги Європи ще в лютому на стадії 1/16 фіналу.

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Нагадаємо, асистентом Луческу в тренерському штабі "Зеніту" був екс-півзахисник збірної України Анатолій Тимощук.

За матеріалами: fc-zenit.ru
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Теги Луческу Зеніт футбол
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