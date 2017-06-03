Збірну України у грі з Фінляндією влаштує тільки перемога – Шевченко

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Наставник збірної України розповів про цілі на майбутній матч відбору.

Шевченко сподівається на перемогу в грі з Фінляндією ФФУ

Головний тренер збірної Україниподілився очікуваннями від гри проти Фінляндії.

"Нас влаштує тільки позитивний результат. Позитивний результат у матчі з Фінляндією - це перемога. Непросто грати, коли закінчився сезон. Хлопці трохи втомилися, але мотивація у них велика. Кожен з учасників повинен знайти сили серйозно підготуватися до цього матчу, щоб обов'язково перемогти", - повідомив Шевченко.

Нагадаємо, у своєму останньому матчі відбіркового етапу ЧС-2018 збірна України в Загребі поступилася команді Хорватії з рахунком 0:1.

Після п'яти турів збірна України знаходиться на третьому місці в групі, пропустивши вперед Хорватію та Ісландію.

Наступний матч відбору підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 червня на виїзді проти збірної Фінляндії, а 6 червня українська команда зіграє товариський матч проти Мальти.

Раніше збірна України провела відкрите тренування в Києві.