Збірна України зіграє проти Туреччини в Харкові - Павелко

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Матч відбудеться 2 вересня.

На "Металісті" проходив товариський матч Україна - Сербія ФК Шахтер

проведе відбірковий матч до чемпіонату світу-2018 проти Туреччини в Харкові на ОСК "Металіст". Про це розповів президент ФФУ Андрій Павелко.

"Я дуже задоволений тим, як підготувалися керівники міста та області до футболу. Лише в минулому році нам вдалося повернути великий футбол в Харків. Я вдячний УЄФА і ФІФА, що пішли нам на зустріч. Збірна вже провела поєдинок у Харкові, тепер тут відбувся фінал національного кубка".

"Ми побачили, що віддача людей на ці події відповідна, матчі викликають інтерес і резонанс у регіональному суспільстві. Восени на "Металісті" збірна України зіграє проти Туреччини, один з ключових поєдинків у групі", - повідомив Павелко.

Останнім часом на ОСК "Металіст" відбувся матч 1/16 фіналу між "Шахтарем" і "Сельтою" (0:2), товариський поєдинок Україна – Сербія (1:0), а також фінал Кубка України.

Нагадаємо, у своєму останньому матчі відбіркового етапу ЧС-2018 збірна України в Загребі поступилася команді Хорватії з рахунком 0:1. Єдиний гол у поєдинку на "Максимірі" забив екс-гравець "Дніпра" Нікола Калинич.

Після п'яти турів збірна України знаходиться на третьому місці в групі, пропустивши вперед команди Хорватії та Ісландії. Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 червня на виїзді проти збірної Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що Україна зіграє товариський матч з Мальтою в австрійському Граці.