Топ Новини
<
>

Збірна України провела відкрите тренування в Києві

2 червня в 23:25

Вболівальники побачили національну команду на "Олімпійському".

< >
123 < >
Фото Динамомания

2 червня збірна України провела відкрите тренування перед глядачами на НСК "Олімпійський".

Надалі підопічні Андрія Шевченка продовжать підготовку в столиці України, а 5 червня команда відправиться до Австрії на матч з Мальтою.

Нагадаємо, в своєму останньому матчі відбіркового етапу ЧС-2018 збірна України в Загребі поступилася команді Хорватії з рахунком 0:1.

Після п'яти турів збірна України знаходиться на третьому місці в групі, пропустивши вперед Хорватію і Ісландію. Наступний матч відбору підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 червня на виїзді проти збірної Фінляндії, а 6 червня українська команда зіграє товариський матч проти Мальти.

Читайте також: Шевченко викликав у збірну України трьох молодих футболістів

Раніше Андрій Шевченко оголосив заявку на матчі проти Мальти та Фінляндії.

За матеріалами: Динамомания
Читайте також
Теги футбол збірна Шевченко
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...