Збірна України провела відкрите тренування в Києві

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Вболівальники побачили національну команду на "Олімпійському".

2 червня збірна України провела відкрите тренування перед глядачами на НСК "Олімпійський".

Надалі підопічні Андрія Шевченка продовжать підготовку в столиці України, а 5 червня команда відправиться до Австрії на матч з Мальтою.

Нагадаємо, в своєму останньому матчі відбіркового етапу ЧС-2018 збірна України в Загребі поступилася команді Хорватії з рахунком 0:1.

Після п'яти турів збірна України знаходиться на третьому місці в групі, пропустивши вперед Хорватію і Ісландію. Наступний матч відбору підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 червня на виїзді проти збірної Фінляндії, а 6 червня українська команда зіграє товариський матч проти Мальти.

Раніше Андрій Шевченко оголосив заявку на матчі проти Мальти та Фінляндії.