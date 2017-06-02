Збірна України провела відкрите тренування в Києві

Вболівальники побачили національну команду на "Олімпійському".
2 червня збірна України провела відкрите тренування перед глядачами на НСК "Олімпійський".
Надалі підопічні Андрія Шевченка продовжать підготовку в столиці України, а 5 червня команда відправиться до Австрії на матч з Мальтою.
Нагадаємо, в своєму останньому матчі відбіркового етапу ЧС-2018 збірна України в Загребі поступилася команді Хорватії з рахунком 0:1.
Після п'яти турів збірна України знаходиться на третьому місці в групі, пропустивши вперед Хорватію і Ісландію. Наступний матч відбору підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 червня на виїзді проти збірної Фінляндії, а 6 червня українська команда зіграє товариський матч проти Мальти.
Раніше Андрій Шевченко оголосив заявку на матчі проти Мальти та Фінляндії.Динамомания