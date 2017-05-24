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Збірна України проведе відкрите тренування у Києві

24 травня в 16:58

Вболівальники зможуть побачити національну команду на "Олімпійському".

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Збірна України вилетить до Австрії 5 червня
ФФУ
Збірна України 2 червня проведе відкрите тренування перед глядачами на НСК "Олімпійський". Про це повідомляє "Команда №1".

Потім підопічні Андрія Шевченка продовжать підготовку в столиці України, а 5 червня команда відправиться в Австрію на матч з Мальтою.

Нагадаємо, у своєму останньому матчі відбіркового етапу ЧС-2018 збірна України в Загребі поступилася команді Хорватії з рахунком 0:1. Єдиний гол у поєдинку на "Максимірі" забив екс-гравець "Дніпра" Нікола Калініч.

Після п'яти турів збірна України знаходиться на третьому місці в групі, пропустивши вперед Хорватію та Ісландію. Наступний матч відбору підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 червня на виїзді проти збірної Фінляндії, а 6 червня українська команда зіграє товариський матч проти Мальти.

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Раніше Андрій Шевченко оголосив заявку на матчі проти Мальти і Фінляндії.

"Команда №1"
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Теги футбол збірна Шевченко
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