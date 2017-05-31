Збірна України обіграла Угорщину у матчі ветеранів

Матч завершився з рахунком 3:1.
Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь українських легенд футболу. Голи на рахунку Івана Гецка, Андрія Воробея та Олега Собуцкого.
За збірну України в цьому матчі відіграли Ігор Кутєпов, Юрій Шелепницький, Володимир Єзерський, Юрій Сак, Сергій Беженар, Андрій Анненков, Сергій Нагорняк, Сергій Ковалець, Олег Гусєв, Іван Гецко, Андрій Воробей, Олег Собуцький, а головним тренером команди був Анатолій Дем'яненко.
Відзначимо, що організаторами зустрічі виступили Федерація футболу України, Угорська Федерація футболу, Федерація футболу Закарпатської області та Асоціація ветеранів футболу України.
Раніше в матчі ветеранів збірна України обіграла Грузію.XSport.ua