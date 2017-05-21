Топ Новини
<
>

Збірна України обіграла Грузію у матчі ветеранів

21 травня в 11:15

Єдиний гол на свій рахунок записав Сергій Назаренко.

123
Українці здобули перемогу в товариському матчі ветеранів
ФФУ
Вчора, 20 травня, на "Олімпійському" в Києві відбувся матч між ветеранськими збірними України та Грузії (1:0).

Єдиним голом у першому таймі відзначився колишній футболіст "Дніпра" Сергій Назаренко.

У складі збірної України на поле виходили такі футболісти: Віталій Рева, Сергій Федоров, Володимир Єзерський, Юрій Дмитрулін, В'ячеслав Свідерський, В'ячеслав Шевчук, Олексій Михайліченко, Віталій Косовський, Сергій Нагорняк, Олег Шелаєв, Сергій Назаренко, Юрій Максимов, Едуард Цихмейструк, Олександр Косирін, Андрій Воробей.

З капітанською пов'язкою команду на поле вивів президент ФФУ Андрій Павелко, а в матчі також взяв участь президент "Олімпіка" Владислав Гельзін.

У грузинів головними зірками на полі були Каха Каладзе, Георгій Деметрадзе і Леван Кобіашвілі.

За матеріалами: XSport.ua
Читайте також
Теги Павелко футбол ФФУ матч Грузія
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...