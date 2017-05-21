Збірна України обіграла Грузію у матчі ветеранів

Єдиний гол на свій рахунок записав Сергій Назаренко.
Єдиним голом у першому таймі відзначився колишній футболіст "Дніпра" Сергій Назаренко.
У складі збірної України на поле виходили такі футболісти: Віталій Рева, Сергій Федоров, Володимир Єзерський, Юрій Дмитрулін, В'ячеслав Свідерський, В'ячеслав Шевчук, Олексій Михайліченко, Віталій Косовський, Сергій Нагорняк, Олег Шелаєв, Сергій Назаренко, Юрій Максимов, Едуард Цихмейструк, Олександр Косирін, Андрій Воробей.
З капітанською пов'язкою команду на поле вивів президент ФФУ Андрій Павелко, а в матчі також взяв участь президент "Олімпіка" Владислав Гельзін.
У грузинів головними зірками на полі були Каха Каладзе, Георгій Деметрадзе і Леван Кобіашвілі.XSport.ua